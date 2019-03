Biasin a Sky: "Piatek un fenomeno. Gioco poco lucido? Vincere così è un grande segnale"

Il noto giornalista ed opinionista Fabrizio Biasin è stato ospite di Sunday Morning a Sky Sport 24. Questa la sua analisi di Chievo-Milan: "Il Milan è meritatamente avanti all'Inter in classifica. Non è stata una grande partita dei rossoneri, è una decina di giorni che non splendono, ma se proprio in difficoltà di gioco trovi comunque la vittoria è un grande segnale. Con un allenatore capace di tirare fuori il meglio di un gruppo solidissimo. In più, credo servisse una spolverata al centrocampo fisico Bakayoko-Kessié, fanno tanta legna ma hanno poca qualità, sapere di avere a disposizione un Biglia così cambia le possibilità. Davanti i rossoneri hanno un fenomeno in Piatek: se un anno fa ci avessero detto di un polacco sconosciuto in vetta alla classifica capocannonieri, chi ci avrebbe creduto?".