Biasin: "In Serie A non ci sono squadre perfette"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, si è così espresso sul momento del Milan: "Dall’altra parte del Naviglio accade una cosa tipica: una squadra rallenta un po’ e il suo tecnico diventa improvvisamente uno scimunito. Non conta se senza lo stesso tecnico non esisterebbe nulla o quasi, conta solo l’errore compiuto nell’ultima partita (apparente, vai poi a vedere se è vero). Pioli dopo due anni di semi-perfezione “sbaglia, ha sbagliato, sbaglierà, mah, boh, beh”, come se inciampare non fosse la cosa più normale del mondo, soprattutto per una squadra non perfetta. In serie A, di squadre perfette, non ce ne sono. E certo non lo è il Milan con tutto quel po po di infortuni. Il fatto che sia a un punto dall’Inter non è un rimpianto, ma un merito assoluto. Poi, per carità, ognuno faccia i processi sommari che vuole, tanto va sempre così".