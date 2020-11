Bierhoff su Berlusconi: "Si vedeva poco, ma era legato ai giocatori"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante del Milan, Oliver Bierhoff, ha parlato di Pozzo e Berlusconi, ovvero i presidenti che hanno caratterizzato la sua carriera da calciatore in Serie A: "Grandi presidenti, mi hanno dato tanto. Berlusconi molto gentile, ma era il momento della politica e lo vedevamo meno. Si sentiva che era molto legato ai giocatori dei suoi grandi successi. Quando il Milan voleva acquistarmi io avevo avuto un’offerta dalla Juve. Mi chiamarono per sapere se avevo già firmato, dissi di no e mandarono il loro aereo privato, perché in autostrada da Udine a Milano c’era traffico. Era simbolico per quei tempi. In due giorni ci accordammo. Pozzo non parlava tanto ma amava andare nello spogliatoio a sentire i giocatori. Ricordo quando entrava per annunciarci il premio doppio o per festeggiare. Con la moglie Giuliana, sempre presente, e con il figlio Gino era una famiglia che anche allora dava tanto alla squadra".