Biglia a Sky: "Piatek è forte, ma non dimentichiamo Cutrone. Obiettivo Champions sempre ben chiaro"

Lucas Biglia ha parlato a Sky Sport 24 a margine del premio “Amici dei Bambini”:

Sulle condizioni: “Siamo quasi alla fine. Spero di essere a disposizione entro un paio di settimane”.

Sulla Supercoppa: “Ho sofferto a non essere a disposizione. Stare fuori non è bello. Il mister è stato bravissimo nella gestione. Adesso la squadra sta tirando fuori di nuovo le cose buone che abbiamo fatto lo scorso anno con Gattuso. Stiamo ritrovando la tranquillità. Sono stati due mesi difficili”.

Sul quarto posto: “L’obiettivo è quello. Manca tanto, è iniziato adesso il girone di ritorno. Ma noi siamo pronti, stiamo lavorando bene”.

Su Higuain: “Non voglio parlarne. Né di lui né di Piatek. Speriamo che finisca tutto e poi potrò dire quello che so. L’importante è sapere le cose. Noi dobbiamo lavorare con tranquillità e pensare al quarto posto”.

Su Piatek: “E’ forte se no non fai tutti i gol che ha fatto lui in Italia. Non dobbiamo dimenticare Cutrone, che ha fatto un grande lavoro col Pipita”.

Sull’ambiente: “Abbiamo tanti ragazzi giovani e forti. Non cerchiamo alibi. Puntiamo al quarto posto, se possiamo arrivare più alto meglio. Ma il prossimo anno vogliamo giocare la Champions”.