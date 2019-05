Biglia a Sportmediaset: "E' il momento più importante da quando sono qui"

Lucas Biglia, intervistato ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato dell'attesa della sfida contro la SPAL, facendo anche un bilancio della propria stagione:" Sì è la settimana più importante da quando sono arrivato al Milan. Ci giochiamo tutto l'anno in 90 minuti, che possono diventare anche qualcosa in più. Ansia? Sì certo, perchè è da tempo che manca un campionato così importante ad una società come il Milan. Noi dobbiamo stare solo tranquilli e pensare a fare il nostro e solo al termine della partita, dopo aver fatto il nostro, chiedere il risultato delle altre squadre. Infortunio? A livello individuale è stato un anno veramente deludente. Sono triste, perchè mi è arrivato un infortunio che non era normale e mi ha tenuto fuori dal campo per 4 mesi. A livello personale sono deluso. Se domenica arrivasse quello che conta per tutti, però, vado comunque in vacanza troppo felice".