Biondo su Gattuso: "Non ha colpe, merita la conferma. Al Milan mancano dei fuoriclasse"

Simone Baldasseroni, in arte Biondo, rapper e grande tifoso milanista, ha commentato così a Leggo il lavoro di Rino Gattuso sulla panchina del Milan: "Gattuso non ha colpe. Il vero problema è che mancano dei fuoriclasse. Ci sono tante cose che non sono andate per il verso giusto. Io confermerei Gattuso anche per la prossima stagione. Quello che farei, se potessi scegliere io, sarebbe comprare qualche giocatore di qualità per migliorare questo Milan".