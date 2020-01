Bjelanovic: "La doppietta contro l'Udinese può cambiare la stagione di Rebic"

Intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, sulle frequenze di TMW Radio, Sasa Bjelanovic, ex calciatore e ex dirigente dell'Hajduk Spalato, ha parlato del Milan e di Rebic. Queste le sue parole: “Si, i due goal contro l’Udinese può segnare un nuovo punto di partenza per lui, soprattutto in ottica europeo. Ero allo stadio, è entrato tra lo scetticismo dei tifosi per poi uscire dal campo da eroe. Spero che continui a fare bene e magari ripetere le prestazioni del mondiale russo con la maglia della Croazia”.