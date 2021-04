Bjorkan (ds Bodo/Glimt): "Altri grandi club erano interessati ad Hauge, ma lui voleva solo il Milan"

In merito alla scelta di Jens-Petter Hauge di venire al Milan, Aasmund Bjorkan, suo ex allenatore e ora ds del Bodo/Glimt, ha dichiarato a Tuttosport: "Penso abbia scelto il Milan per la storia del club, la personalità dei giocatori e per un dirigente come Maldini. Quando abbiamo giocato contro di loro lo scorso settembre, ha apprezzato tutto del Milan e San Siro è fantastico. So per certo che i rossoneri lo stessero osservando già prima della partita disputata contro di noi. Posso assicurarle che Jens Petter, dopo essere venuto a conoscenza dell’interesse dei rossoneri, volesse solo il Diavolo. Anche altri big club erano interessati a lui, ma Hauge non volle sentire storie".