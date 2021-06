Blissett: "Il Milan era un sogno. Ho segnato poco perché mi davano pochi palloni"

Luther Blissett, ex giocatore del Milan nell'annata 1983-1984, si è così espresso a SkySport sulla sua avventura in rossonero: “Giocare per il Milan è stato un sogno, era il club migliore. Ho segnato poco perché mi davano pochi palloni, c’era uno stile troppo difensivo. Poi le cose sono cambiate due tre anni dopo e anni dopo il Milan di Sacchi ha vinto tutto con un grande gioco. Un minuto prima di partire il presidente del Watford voleva darmi un assegno in bianco, ma il Milan era un sogno, l’Italia era campione del mondo e il campionato era tra i più importanti”.

Sul goal sbagliato nel derby: “Non voglio rivederlo! Ci sono momenti nella carriera che non puoi dimenticare: questo in negativo purtroppo. Potevamo vincere quella partita, vincere il derby e fare il goal vittoria sarebbe stato incredibile, magari la storia sarebbe andata in maniera diversa"