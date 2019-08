Boban: "Elliott ha portato stabilità, l’obiettivo è un Milan vincente"

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta, Zvone Boban ha parlato del nuovo corso rossonero targato Elliott: "Non vorrei che si scambiasse il basso profilo con l’assenza di ambizione. Il nuovo proprietario ha portato stabilità e l’obiettivo (altrimenti, né Paolo e nemmeno io saremmo qua) è un Milan vero, un Milan che ritorni a essere protagonista e vincente, giocando un calcio offensivo e di carattere. Il Milan ha un fascino tutto suo, unico, ma se non vinci e non giochi bene, la storia conterà sempre di meno".