Boban: "Milan, per lo Scudetto manca ancora qualcosa"

"Se il Milan può ambire allo scudetto? Non credo, manca ancora qualcosa". Lo ha dichiarato Zvonimir Boban a SportWeek. "Anche se il Milan gioca bene - ha aggiunto l’ex calciatore e dirigente rossonero - ha ritmi di gioco e ha il controllo delle partite. Pioli ha fatto un ottimo lavoro. Secondo me, in certe partite più toste, si potrebbe sfruttare anche il 4-3-3 e una copertura diversa degli spazi. Le corse e le distanze sarebbero diverse e diminuirebbe il rischio di infortuni. Per tornare tra le big d’Europa manca un 25-30%, da ricercare nella qualità degli uomini in certe posizioni e nell’esperienza in Champions. Favorita per lo Scudetto? Dico il Napoli, poi l’Inter. Hanno qualcosa in più delle altre. Ovviamente, non escludo a priori il Milan".