Boban: "Modric simpatizza per il Milan, ma resterà a Madrid"

"Modric non sarà un giocatore del Milan". Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Boban ha chiuso spento definitivamente le voci relative al playmaker croato. "Maldini lo aveva già dichiarato venti giorni fa - ha dichiarato - ma visto che si continua a parlarne e a scriverne senza nessuna base, vorrei ripetere che il miglior giocatore del mondo l’anno scorso non sarà un nostro giocatore. A quanto vedo sarà ancora a Madrid. Ovvio che sarebbe fantastico averlo, ma questa è l’unica verità. Luka - ha aggiunto il dirigente milanista - è una persona e un giocatore di livello assoluto. Lo ringraziamo per gli auguri che ci ha fatto per la prossima stagione e ci fa piacere che simpatizzi per il nostro club da quando era piccolo, ma è giusto chiarire le cose, anche per rispetto dei nostri tifosi".