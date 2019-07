Boban: "Sostenibilità non vuol dire non essere ambiziosi"

Zvone Boban, oggi a Casa Milan, ha analizzato così l'idea di mercato sostenibile dei rossoneri: "Sostenibilità non vuol dire non essere ambiziosi. Sognare con i piedi per terra è d'obbligo ed è da gente responsabile. Questa proprietà ha ambizioni molto più grandi di quanto la gente pensi. Non sarei qui, altrimenti. Che senso avrebbe? Solo che si devono fare le cose giuste, con grande intelligenza. Starà a noi fare bene dentro i limiti del budget e velocizzare il processo entro cui il Milan deve tornare".