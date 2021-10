Boban sulla dirigenza rossonera: "Io, Paolo e Ricky Massara eravamo una bella squadra"

Intervenuto ai microfoni di Sportweek, Zvonimir Boban è tornato sul suo passato rossonero. Queste le sue parole: "Quando dico noi penso al Milan, a me, Paolo, Ricky Massara, una bella squadra con uno spirito forte. Ma no, di ciò che ho fatto io non mi pento di nulla. Per amore puoi sacrificarti, ma la dignità non va svenduta mai. Sulle scelte fatte poi dal club, il tempo mi ha dato ragione e la strada intrapresa adesso è corretta. Però servono sempre ambizioni da grande Milan".