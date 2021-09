Bobo Vieri e le qualità di Giroud: "Mestiere, lavora per la squadra e fa gol"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Christian Vieri, tra le altre cose, ha parlato anche di Giroud: "Le sue qualità migliori? Mestiere, lavora per la squadra e fa gol: quello che serviva al Milan. E i commenti sui suoi 34 anni sono roba che si sente solo in Italia. Lui e Ibrahimovic insieme? Ibra se sta bene, gioca: dunque, nel caso, il Milan giocherà in modo diverso. Poi bisognerà vedere quante partite riuscirà a fare: ha pur sempre 40 anni. Lui si deve gestire, non può giocare ogni tre giorni: l’importante è che quando lo fa, possa farlo al massimo. Ma non dimentichiamo mai una cosa: la svolta del Milan c’è stata grazie ai gol, all’esperienza e alla personalità di Ibra".