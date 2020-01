Bocci (Gazzetta): "Per convincere Allegri a tornare serve un grande progetto. Sulla cessione di Caldara..."

Alessandra Bocci, giornalista della Gazzetta dello Sport, è stata intervistata da Carlo Pellegatti per il suo canale YouTube e ha rilasciato queste parole:

Sul possibile ritorno di Allegri: "E' una suggestione, per arrivare a convincere Allegri a tornare ci vuole un grande progetto".

Su Caldara: "Sono state fatte delle valutazioni tecniche e fisiche. Il Milan ha deciso di cederlo, però per ora non c'è ancora un sostituto. Tra l'altro Musacchio e Romagnoli sono pure diffidati, e Gabbia non si è mai visto in campo. In questa settimana ci sono tre partite: Cagliari, Spal e Udinese".

Sulla nuova rivoluzione: "Trovare a gennaio innesti importanti per il presente e per il futuro non è facile".

Sulla conferenza di Pioli: "Ha chiesto concretezza negli ultimi 20 metri. Leao ha dato una scossa contro la Samp, ma deve migliorare sotto porta. Inoltre ha chiesto di avere il prima possibile la rosa completa a disposizione".