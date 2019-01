Boldrini (Gazzetta): "Higuain-Chelsea cosa fatta, possibile debutto già giovedì in Coppa di Lega. Il suo arrivo è un successo di Sarri"

Stefano Boldrini, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato della trattativa che porterà Higuain al Chelsea ai microfoni di Sky Sport: “Possiamo considerarla cosa fatta ma vorrei vederlo qui adesso. Qui, scrivono nelle prossime 48 ore ed è quello che so anche io, è legato alla partita del Milan. Il debutto è previsto per la semifinale di ritorno di Coppa di Lega contro il Tottenham. Il Chelsea deve ribaltare lo 0-1 dell’andata, la necessità di fare risultato e di segnare, che è il problema che ha spinto Sarri a tornare alla carica per Higuain, rendono scontato l’esordio di Higuain a Stamford Bridge. L’arrivo di Higuain è un successo di Sarri perché fare mercato al Chelsea non è facile”