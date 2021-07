Wisdom Amey, giovanissimo difensore del Bologna che il prossimo 11 agosto compirà 16 anni e che Sinisa Mihajlovic ha già fatto esordire in Serie A, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato: "I miei idoli? Idoli no. Modelli: Sergio Ramos e Tomori. Squadra per cui tifavo da piccolo? Tifavo per il Milan".