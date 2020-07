Riccardo Bigon, ds del Bologna, è stato intervistato da DAZN nel prepartita di San Siro. Il dirigente rossoblù ha risposto ad una domanda su Ibrahimovic e sulla possibilità che i due prendano un caffé insieme: "Credo proprio non sia possibile invitarlo per un caffé perché dovrebbe invitare lui me, quindi non credo che succeda".