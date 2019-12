Bombardini: "Ultimamente il Milan ha ritrovato più spirito, morale e compattezza"

Davide Bombardini, ex giocatore, ha parlato così del momento del Milan ai microfoni di TMW in vista del match contro l'Atalanta: "Ultimamente il Milan ha ritrovato più spirito, morale e compattezza. E' un Milan diverso rispetto ad un mese e mezzo fa ma l'Atalanta resta una squadra che può far male a chiunque. Col Bologna ha creato tante occasioni ma ha avuto il demerito di metterla dentro. Anche in questo caso vedo una partita molto aperta".