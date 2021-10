Bonan: "Assenze? Pioli fa benissimo a non lamentarsi, ci si deve affidare ai sostituti"

Alessandro Bonan, giornalista, si è così espresso a SkySport su Ibrahimovic: "Pioli fa benissimo a non lamentarsi, ma è vero che perdere certi giocatori... In particolare il portiere: al Milan non si erano fatti imporre niente da nessuno facendo una scelta precisa su Maignan, che ora si è fatto male gravemente. Non sarà facile superare questo piccolo trauma, ma la maniera più intelligente per cominciare a farlo è affidarsi a chi scenderà in campo al posto loro. Dovranno essere sostenuti".