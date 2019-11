Bonaventura a Sky: "Ci tenevo a fare una grande partita. Il contratto? Ci pensa il mio procuratore"

Giacomo Bonaventura ha parlato a Sky Sport nel postpartita di San Siro:

Sulla serata: "Sono contentissimo, ci tenevo a fare una grandissima partita, sono contento della prestazione. Siamo stati aggressivi, siamo riusciti a limitare il Napoli che è una squadra forte".

Su Pioli: "Il mister ha fatto un lavoro importante, tattico, fisico. Le prestazione sono solide, da squadra. Dobbiamo percorrere questa strada da qui in avanti. L'anno scorso siamo quasi arrivati in Champions poi abbiamo cambiato tanto. Ripartire sempre non è facile, con tanti giocatori giovani che si devono inserire. Abbiamo messo tante cose a posto, il mister è stato bravo".

Sull'Europeo: "Da qui in avanti lavorerò con passione e voglia di fare bene, il campo parlerà se sarò fra i migliori giocatori in Italia, in quel caso Mancini mi prenderà in considerazione".

Sul contratto in scadenza: "Vediamo, a giugno mi scade il contratto, ci pensa il mio procuratore, io penso a giocare, che è già difficile giocare bene".