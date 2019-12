Bonaventura a Sky: "Pioli ha cambiato la situazione, con lui siamo migliorati anche come singoli"

Giacomo Bonaventura, intervistato da Sky Sport, ha parlato del momento in casa rossonera.

Sul ritorno e su Pioli: "Non penso di aver cambiato la situazione, ma da quando il mister è arrivato un po' l'ha cambiata. Tatticamente siamo più aggressivi, più corti e compatti, questo avvantaggia anche le qualità di ognuno di noi, anche giocatori che non avevano reso per il meglio con Pioli hanno alzato il livello e si stanno esprimendo tutti un po' meglio, anche i singoli sonno avvantaggiati".

Sulla classifica: "Non rispecchia il potenziale di questa squadra, le prestazioni si sono alzate, questo ci può portare a migliorare".

Su Bologna-Milan: "Una partita importantissima, dobbiamo dare continuità ai risultati, a Parma non era facile vincer ma ci siamo riusciti, se non vinciamo a Bologna non troviamo continuità".

Su Mihajlovic: "Con lui un rapporto straordinario, aveva creato qualcosa di bello qui, un uomo vero col cuore grande. Un uomo buono che sapeva tirare fuori tanta grinta e tanto carattere nel momento del bisogno e lo sta facendo anche adesso".