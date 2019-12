Bonaventura: "Sono tornato e mi sento bene. Spero di fare tanti gol"

Giacomo Bonaventura, intervistato da Milan TV, ha commentato così il suo momento: "Sono tornato, sono contento per come stanno andando le cose. Mi sento bene e devo continuare così. Speriamo di segnare tanto, per un centrocampista è importante arrivare al gol. Il mister in alcune occasioni ci chiede di buttarci dentro, in altre di restare e giocare di più. Ovviamente più gol fanno i centrocampisti e meglio è la squadra".