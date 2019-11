Bonera sul Milan: "Bisogna migliorare, i ragazzi si impegnano tanto"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniele Bonera ha parlato della situazione del Milan: "Giocatori poco felici? Non stiamo parlando di una galera. Al Milan si sta bene, anche se al momento i risultati non sono positivi. Vedo ragazzi che si impegnano tantissimo. Molti sono davvero giovani, a vent’anni ci vuole tempo per adattarsi ad altri mondi. Classifica preoccupante? Se preoccuparsi significa occuparsi prima, credo che sia giusto. Dobbiamo utilizzare il tempo per crescere, ma non ho mai visto uno dei ragazzi tirarsi indietro davanti alla fatica. Bisogna migliorare ancora, alzare il livello di attenzione anche nel finale. È una squadra giovane, ovvio che ci voglia tempo. A questo Milan serve pazienza, che nel calcio è merce rara. Ma stiamo provando a fare meglio, ogni giorno".