Boniek: "Piatek è già molto più completo e forte di Cutrone"

Zibi Boniek, numero uno della Federcalcio polacca, è intervenuto ai microfoni di "Radio anch'io lo sport" e su Piatek in coppia con Cutrone ha dichiarato: "Non farei questo discorso, perché rischia di diventare un problema per Cutrone stesso. Piatek è molto più completo e forte di Cutrone, ma se giocava con Higuain non vedo perché non possa giocare con Piatek" riporta tuttomercatoweb.com.