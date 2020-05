Bonocore (prep.atletico): "Se si tornerà a giocare la differenza la faranno quelli che si sono organizzati meglio"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Giovanni Bonocore, preparatore atletico e ex personal trainer di Del Piero, ha parlato della ripresa del calcio. Queste le sue parole: "I calciatori hanno avuto uno stop di circa due mesi: se si tornerà a giocare la differenza la faranno quelli che in questo periodo si sono organizzati meglio per il lavoro individuale, poi ovviamente avranno bisogno anche del lavoro sul campo"