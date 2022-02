Bonomi rinuncia alla presidenza della Lega di A, Scaroni: "Comprendo la sua scelta e la condivido"

MilanNews.it

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la scelta di Carlo Bonomi, numero uno di Confindustria, di rinunciare alla candidatura a presidente della Lega Serie A: "In molti ritenevamo avrebbe caratterizzato e stimolato lo sviluppo della nostra organizzazione e di tutto il calcio italiano. Comprendo bene e condivido la sua volontà di concentrarsi sul sistema industriale italiano, in un momento molto delicato per la stabilità internazionale".