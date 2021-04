Bonucci: "Nesta è un esempio per me, nelle caratteristiche mi rivedo un po' in lui"

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, si è così espresso a SkySport soffermandosi sul suo idolo, Alessandro Nesta: "Nesta è stato tra i più forti e avendo avuto io la fortuna di giocare in grandi squadre abbiamo fatto un percorso simile. Lui è diventato campione del mondo e ha vinto la Champions League. È sempre stato un esempio per me e ancora oggi ogni tanto su internet mi riguardo i suoi interventi. L'eleganza che metteva in campo, la personalità, la precisione negli anticipi, la voglia di giocare sempre a pallone. Per me è stato un esempio. Era bello da vedere quando scendeva in campo e nelle caratteristiche mi rivedo un po’ in lui".