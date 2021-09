Bonucci: "Sono tornato alla Juventus perchè volevo recuperare l'anno perso a Milano"

Intervenuto ai microfoni del 'The Athletic' Leonardo Bonucci è tornato sul suo passaggio al Milan citando anche un avvicinamento al Manchester City. Queste le sue parole: "La più concreta nel 2016, ero ad un passo dal City, eravamo ai dettagli poi la Juve non mi vendeva e io avevo il sogno di essere allenato da Pep. Abbiamo deciso con la Juve di continuare insieme. Quando sono andato al Milan, potevo andare al City ma c’erano cose che si dovevano incastrare e io non volevo aspettare Avevo dato parola al Milan. L’anno scorso ho parlato con Pep che mi voleva ma sono stato io a dirgli ‘questa è casa mia’ sto bene qui e mi sento a casa. Devo riconquistare il terreno perso con quell’anno a Milano ma questo è uno stimolo non una paura, tornare ad essere il simbolo della Juve per me è la cosa più eccitante che ci possa essere in questo momento della mia carriera".