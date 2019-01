Borini: "La Cina non è mai stata vicina. Non mi sento un jolly"

Fabio Borini ha parlato ai microfoni in mix zone nel post partita di Genoa-Milan: "La Cina non è mai stata vicina. La mia idea era quella di rimanere al Milan. Son contento per oggi e per il futuro. E' fondamentale questa vittoria per le partite difficili che ci aspettano, perchè vincere a Genova è sempre complicato e perchè metti gli altri dietro. Quando sei davanti è sempre un po' più facile. Gol? Quando si lavora bene e tanto, quando vieni ripagato è sempre bello. Se mi sento un jolly? No".