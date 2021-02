Borini parla del derby: "Il Milan deve giocare sulla voglia di rimettere la freccia sull'Inter"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Fabio Borini ha parlato del derby di domenica tra Milan e Inter. Queste le sue parole: "Dei miei compagni sono rimasti pochi in realtà (ride, ndr). Forse a un derby è meglio arrivarci con un po' di rabbia derivata dalla sconfitta, dal sorpasso. Ci vuole un po' di sana cattiveria agonistica. E' una di quelle partite, come dicevo prima, molto diversa senza tifosi. Poi era tanto tempo che non si vedeva un Milan-Inter così importante vista l'attuale classifica delle due squadre e il tifoso poteva farti cambiare la partita. Devono giocare sulla voglia di rimettere la freccia sull'Inter, di non accontentarsi, il campionato è ancora molto lungo e può accadere di tutto".