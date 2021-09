Bosnia, Krunic sull'infortunio: "E' stato solo un affaticamento muscolare"

Dal ritiro della nazionale bosniaca, Rade Krunic ha voluto rassicurare tutti in conferenza stampa sulle sue condizioni fisiche dopo non essere sceso in campo contro la Francia per un problema al polpaccio: "Per fortuna è stato solo un affaticamento muscolare. Con lo staff medico abbiamo deciso di non rischiare niente. Per quanto riguarda la partita col Kazakistan, sarò sicuramente al 100%. Per quanto riguarda il Kuwait decideremo stasera".