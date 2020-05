Braconaro: "FIGC ha sposato il protocollo del Cts. Ma strada facendo si può aggiustare..."

Dopo Giovanni Malagò, presidente del CONI, anche dalla commissione medico scientifica della FIGC arriva una mano tesa alla ripartenza della Serie A a partire dal 13 giugno. "E' una data plausibile. La volontà di tutte le parti è quella di riprendere e c'è il tempo per farlo per quella data. Dal 18 ci saranno gli allenamenti collettivi, avremo tutto il tempo per testare gli atleti, osservarli, metterli in parco chiuso e fare tutto quello che c'è scritto nel protocollo. Abbiamo i protocolli grazie ai quali siamo in grado di intervenire qualsiasi cosa succeda", ha dichiarato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' Francesco Braconaro, membro della commissione.

Braconaro s'è poi soffermato sul protocollo, spiegando che l'atteggiamento conservativo del Cts è dovuto alla poca conoscenza che abbiamo di questo virus: "Di questo virus non sappiamo tanto effettivamente, quindi questo ha fatto sì che il Cts avesse un atteggiamento più conservativo. Ma confido che si possa poter poi metterci ancora mano al protocollo", ha detto Braconaro che poi non ha escluso una modifica del Protocollo nelle prossime settimane. "Se ci sarà un positivo il gruppo andrebbe in quarantena. Ma questo è un aspetto che strada facendo si può aggiustare. Il problema reale si potrà porre quando le squadre cominceranno a circolare per andare in trasferta. C'è la volontà di tutti di mantenere la massima sicurezza per gli atleti e i protocolli possono essere modificato. Il Cts ha dato linee guida da seguire, ma è chiaro che se vediamo una situazione epidemiologica diversa le cose possono cambiare".