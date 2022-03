MilanNews.it

Giorgio Braglia, ex calciatore rossonero, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport su Kessie: "Allora si trattava al ribasso, oggi le cifre sono fuori controllo. Mi spiace se andasse via, ma approvo la posizione del Milan: guai a farsi prendere per il collo".