Brahim a Dazn: "Mi piace prendermi responsabilità. Il coro che mi dedicano è incredibile"

Intervenuto nel post partita di Spezia-Milan, Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le domande e le risposte:

Sulla partita.

"Qui è sempre una partita complicata perchè giocano bene nel loro stadio. Noi abbiamo lottato e abbiamo giocato bene con la palla. Sono felicissimo per tutti"

Sul suo stato di forma.

"Mi sento bene e ho fiducia in me e in tutta la squadra, questo è importante. L'importante è fare tutto per la squadra. Posso fare anche più gol"

Sulla sua crescita e quella di Tonali.

"Siamo giocatori di talento ma tutta la squadra ha qualità e talento. Non parlo nello specifico ma siamo forti"

Sulla maglia numero 10 e il coro dedicato.

"A me piace prendermi responsabilità. Ho imparato il coro perchè è di una leggenda come Kakà. Il sostegno dei tifosi è incredibile"