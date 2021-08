Brahim a Sky: "Il gol è per la squadra e i tifosi. Scudetto? Pensiamo partita dopo partita"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Brahim Diaz ha parlato nel post partita di Sampdoria-Milan. Queste le sue parole:

Sul gol e la prestazione-

"Io sono molto contento per la squadra, il gol è per loro e i tifosi. Sono molto felice, è una bella maniera per iniziare il campionato. Ora dobbiamo migliorare"

Sul sogno scudetto.

"Noi pensiamo partita dopo partita e questa sarà la nostra strategia. Quest'anno ci sono tante squadre buone e dobbiamo migliorare quello che abbiamo fatto rispetto all'anno scorso"

Su possibili arrivi dal mercato.

"Del mercato non so nulla. Io sono molto felice di stare qui con i tifosi, con la squadra e con l'allenatore"