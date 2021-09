Brahim Diaz: "L'Atletico Madrid è forte ma noi vogliamo i 3 punti"

Brahim Diaz, intervenuto in conferenza stampa di presentazione del match di Champions League fra Milan e Atletico Madrid, ha parlato degli avversari dei rossoneri dicendo: “Arrivare dal Real Madrid è importante, ma io gioco nel Milan e sono qui per dare tutto quello che ho. Domani giocheremo contro l'Atletico Madrid, vogliamo i tre punti. L’Atletico è una squadra molto forte, hanno giocatori eccellenti. Non so se sia la miglior squadra in Spagna, ma sono molto forti. Lottano sempre fino alla fine, spesso segnano negli ultimi minuti”.