Brahim: "So che la maglia numero 10 è pesante ma sarò all'altezza di questo grande club"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Brahim Diaz ha parlato di tanti temi tra cui la scelta del numero 10. Queste le sue parole: "Il 21 è un numero che mi piace molto ma è altrettanto vero che mi è sempre piaciuto anche il 10: è un numero unico nella storia del Milan. So che è pesante e richiede grandi responsabilità per il valore che ha per il Milan e per i suoi colori. Darò il massimo per i tifosi e sarò all'altezza di questo grande club. Sento di poterlo e volerlo fare"