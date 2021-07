Braida: "Al Trofeo Berlusconi del 1995 Weah fallì il rigore decisivo e pensai 'Chissà cosa dirà ora Berlusconi?!'"

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, si è così espresso a a Tuttosport sul Trofeo Berlusconi, di scena stasera con la sfida tra Monza e Juventus: "Quello dell'agosto 1995... con la vittoria della Juventus ai rigori contro il nostro Milan. Mi viene in mente quella sera perché l'ultimo ad andare sul dischetto fu Weah, arrivato a Milano proprio quell'estate dal Psg. George fallì il rigore decisivo e poi pensai tra me e me: 'Chissà cosa dirà ora il presidente Berlusconi...'. In realtà, Berlusconi non fece alcun commento e Weah si confermò un campione".