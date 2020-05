Braida: "Il calcio cambierà. A livello economico ci saranno problemi per tutti i club"

Intervenuto ai microfoni del 'Mundo Deportivo', l'ex ds rossonero Ariedo Braida ha parlato della situazione del calcio dopo l'emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: "Abbiamo superato una fase difficile, molto problematica. Non solo per il calcio ma per tutta la società. Il calcio cambierà, come tutto il resto. Si giocherà a porte chiuse, non si sa fino a quando. È una situazione complicata, a livello economico ci saranno problemi per tutti i club".