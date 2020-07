Brambati: "La conferma di Pioli? Scelta sorprendente"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato così di Stefano Pioli che ha rinnovato due anni con il Milan: "E' una scelta sorprendente, perché io non me la sarei aspettata. Continuo a sostenere che i risultati del post-lockdown non sono così veritieri. Ci sono squadre che hanno cambiato positivamente e negativamente. La società dice che è dovuto al lavoro svolto. Non capisco come una terza scelta, nel giro di poco tempo, abbia fatto cambiare tutto. E poi ogni anno fuori dalla Champions è un anno di fallimento. L'uomo giusto, lo ripeto, era Gattuso".