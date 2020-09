Brambati: "Milan, assenza Ibra pesante. Si deve tornare sul mercato"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto per discutere degli argomenti del giorno.

Ibrahimovic positivo al Covid. Assenza pesante per il Milan. E i tifosi criticano la mancanza di un vero attaccante...

"Il Milan manca numericamente. Questa positività può anche durare diverse settimane. Chissà quanto potrà toglierlo al Milan. Il mercato non è ancora chiuso e magari la società potrà fare qualcosa. Io credo che prenderà in seria considerazione l'Europa League e quindi avrà tre obiettivi quest'anno. Ed è giusto per squadre così importanti. Negli ultimi anni poi gli obiettivi non li ha mai centrati, a partire dall'Europa".

Che succede a una squadra quando viene a mancare un leader del genere?

"Di solito i compagni triplicano le forze. Ma se quello che viene a mancare è anche uno importante dal punto di vista tecnico come lui, è difficile dire. Lui faceva reparto da solo e quindi ci può essere qualche problema. Oltre a tornare sul mercato, ma devi ripensare al fatto che hai messo sulle spalle di un giocatore di 39 anni, che può incappare in infortuni, troppa importanza".