Brambati: "Milan? Leviamo 4-5 giocatori di peso all'Inter e poi vediamo che succede"

Massimo Brambati, ex calciatore e attuale procuratore, si è così espresso a TMW Radio sul derby: "Non si può non vedere quanti giocatori mancano al Milan. Leviamo 4-5 giocatori di peso all'Inter e poi vediamo che succede. Rebic, Ibra, Tomori, Kjaer sono assenze pesanti. Ho criticato quando dovevo Pioli, ma sta facendo un lavoro straordinario. Inzaghi non ha mai dovuto fare i conti con certe assenze, cosa che ha dovuto fare spesso quest'anno Pioli".