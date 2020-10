Brambati sui giovani del Milan: "Pioli li vede tutti i giorni, meglio di lui nessuno può dire se un giocatore è pronto o no. Su Gabbia..."

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Ecco le sue parole sul Milan: "Pioli li vede tutti i giorni, meglio di lui nessuno può dire se un giocatore è pronto o no. Sono molto amico di Alessandro Lupi, allenatore del Milan Allievi, poi arrivato anche in Primavera e secondo di Brocchi. Proprio l'altro giorno mi diceva che questo Gabbia, che oggi è quasi titolare del Milan, faceva il centrocampista ed era fissato perché voleva giocare a centrocampo. Lupi mi ha detto che quando lui ha cominciato a vederlo nei Giovanissimi, lo ha convinto a giocare in difesa e gli ha detto 'Se vuoi giocare centrocampista, al massimo arriverai in C. Se vuoi arrivare in Serie A devi giocare centrale'. E lo ha fatto".