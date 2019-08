Brescia, Chancellor: "Con Piatek non sono concesse distrazioni"

Il Brescia, prossimo avversario del Milan in campionati, ha presentato ieri il difensore Jhon Chancellor. Tra le altre cose, il venezuelano ha parlato anche della sfida contro i rossoneri: "È stato bellissimo cominciare con una vittoria, ma ora è già tempo di pensare al Milan. Se proseguiamo sulla stessa strada, possiamo centrare un altro buon risultato. Giocare a San Siro è un sogno che si realizza per me. Dovrò marcare Piatek: con un attaccante del genere, non sono concesse distrazioni".