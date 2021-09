Brini: "Maignan e Musso i portieri più forti della Serie A"

Fabio Brini, ex portiere dell'Udinese, ha parlato così a tuttomercatoweb.com di Musso e Maignan: "Musso miglior portiere della Serie A? Sicuramente in prospettiva sarà così, poi è chiaro che servono conferme. Ha fatto bene all'Udinese per due stagioni e ora deve continuare a dimostrare il suo valore. Dare giudizi così può risultare affrettato. Aspetterei, il portiere si vede quando arriva solo un pallone difficile da parare in 90 minuti. E' lì che devi esser pronto. Ha tutto comunque per essere il migliore in assoluto".

Chi c'è davanti a lui?

"Per quel che si è visto non c'è nessuno anche se Maignan mi piace per intraprendenza, spericolatezza e gioco con i piedi".