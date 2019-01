Bruges, Groeneveld: "Il Milan è uno dei più grandi club al mondo, logico che il suo interesse mi faccia piacere"

Il portale olandese bd.nl riporta alcune dichiarazioni di Arnaut Danjuma Groeneveld, attaccante classe 1997 del Bruges che è stato accostato al Milan nelle ultime ore: "Il Milan è uno dei più grandi club al mondo. Come giocatore è più che logico che tu sia affascinato da tale interesse. Non so se i due club ne stanno parlando. Attualmente sono un giocatore del Club Brugge e sono concentrato solo su questo. Il presidente del Club Brugge sa cosa penso, conosce il mio punto di vista". Il Milan non sarebbe comunque l'unico club che ha messo gli occhi su Groeneveld.