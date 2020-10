Bucchioni: "Milan, serve un colpo importante in difesa"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni. Ecco le sue parole sul Milan dopo la gara di ieri contro il Rio Ave: "Mi è sembrata una squadra entrata in campo con sufficienza. Certe partite devi risolverle subito. Se vai molle e aspetti la giocata vai in difficoltà. Spero che serva come lezione al Milan, a cui serve qualcuno in difesa. Si sono visti dei limiti lì dietro. Sul mercato deve fare un colpo importante".