Bucchioni su Maldini e Boban: "Diamogli tempo per lavorare. Chi critica non ha capito che il Milan è ripartito da zero"

Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato così il lavoro di Maldini e Boban: "Gli do 6, hanno fatto anche troppo per le situazioni che hanno trovato e dovuto risolvere. Diamogli tempo per lavorare, è sbagliato aspettarsi subito i fuochi d'artificio. Chi critica non ha capito che il Milan è ripartito da zero".